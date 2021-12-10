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Dünya

Ekonomik krizdeki Lübnan'da yaşayan Filistinli mülteciler zor durumda

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da yaşayan Filistinlilerin durumunun her geçen gün kötüye gittiğini bildirdi.

İdiris Okuduci   | 10.12.2021
Ekonomik krizdeki Lübnan'da yaşayan Filistinli mülteciler zor durumda

Beyrut

UNRWA Genel Komiseri Philip Lazzarini, başkent Beyrut'taki ofisinde, Lübnan'daki Filistin mültecilerin durumu ve UNRWA'daki ciddi bütçe kesintisi hakkında basın toplantısı düzenledi.

UNRWA yetkilileriyle Beyrut'taki Burc el-Baracna Kampı'nda kalan mültecileri ziyaret etme fırsatı yakaladığını belirten Lazzarini, "Son bahar ziyaretimden bu yana kamplardaki yaşam şartları daha da kötülemiş." dedi.

Ekonomik çöküntünden önce de Lübnan'daki en marjinal kesimin Filistinliler olduğuna dikkati çeken Lazzarini, "Temel günlük ihtiyaçlarını karşılamada zorluk çekiyorlar. Onların umutsuzluğu, öfkesi ve hayal kırıklıkları son raddeye ulaştı." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da derin mali krizin patlak vermesi ve UNRWA fonlarındaki kesintinin eş zamanlı gerçekleştiğini aktaran Lazzarini, kurumun Filistinlilere insani gereksinimler olan eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler sunmakta zorluk çektiğini kaydetti.

Lazzarini, Filistinlilerin durumu için Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Dışişleri Bakanı Abdallah Bu Habib, Filistin'in Beyrut Büyükelçisi Eşref Dabur ve Filistinli gruplarla görüşerek endişelerini aktardığını söyledi.

UNRWA Genel Komiseri, kurumdaki bütçe kesintisine ilişkin de 3 bini Lübnan'da bulunan 28 bin çalışanın kasım maaşını ancak ödeyebildiklerini ve henüz aralık maaşının da temin edilemediğini belirtti.

BM verilerine göre Lübnan genelinde 12 kampta yaklaşık 200 bin Filistinli mülteci ikamet ediyor.

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