Eğitim hayatlarına 'horoz hediye ederek' başlıyorlar
Sırbistan'ın Susek köyünde okula yeni başlayan öğrenciler, geleneksel olarak öğretmenlerine horoz hediye ediyor.
Susek
Sırbistan'ın kuzeyindeki Susek köyünde bulunan Jovan Popovic İlkokuluna yeni başlayan öğrenciler, şehrin ilginç geleneği olarak ilk gün öğretmenlerine horoz hediye ediyor.
Fruska Gora yamaçlarındaki köyün eski geleneklerinden olan bu uygulamaya göre, birinci sınıfa başlayan öğrenciler okulunun ilk günü süsledikleri horozları öğretmenlerine hediye olarak getiriyor.
Besledikleri en güzel horozu öğretmenlerine hediye ettiler
İlk kez okul sıralarına oturan Susekli altı öğrenci de bahçelerinde besledikleri en güzel horozu öğretmenlerine hediye ederek bu sıra dışı geleneği sürdürdü.
Okul Müdürü Ilija Pesic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zamanında kendisinin de bu okulda eğitim aldığını belirterek, "Öğretmene horoz hediye etmek uzun süredir devam eden bir gelenek. Ben de birinci sınıfa başladığımda aynı geleneği yerine getirmiştim." dedi.
Bir asırdan daha uzun süredir sürdürülüyor
Pesic, rivayetlere göre öğretmene horoz hediye etme geleneğinin bir asırdan daha uzun süredir köyde sürdürüldüğünü belirterek, "Birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin aileleri, okulun ilk günü horozla gelmeleri gerektiğini biliyor, buna göre hazırlanıyor. Aileler, horozun sağlıklı ve uzun tüylü olması için bakımına çok önceden başlıyor." diye konuştu.
Öğretmenlerin de hediye olarak aldıkları horozları beslediklerini ya da komşularının bahçesine bıraktıklarını anlatan Pesic, "Burası küçük bir yerleşim birim. Dolayısıyla herkes hayvan beslemeyi bilir." dedi.
Öğrencilerin aileleri tarafından özenle süslenip sepetler içerisinde okula getirilen horozların öğretmene hediye edilmesinin ardından, Susek'te yeni eğitim öğretim yılı da başlamış oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.