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Dünya

Ebyen'de ateşkesin ardından sükunet sağlandı

Yemen'de hükümet güçleri ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin ateşkese varmasının ardından haftalardır çatışmalara sahne olan Ebyen kentinde sükunet hakim oldu.

Zeynep Hilal Karyağdı   | 28.06.2020
Ebyen'de ateşkesin ardından sükunet sağlandı

Ebyen

Yemen'de hükümet güçleri ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) ateşkese varmasının ardından haftalardır çatışmalara sahne olan Ebyen kentinde sükunet hakim oldu.

Hükümet güçleri ile Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında Ebyen için yapılan ateşkes, bu sabah itibariyle yürürlüğe girdi. Ateşkesin başlamasının ardından taraflar arasında uzun süredir çatışmaların yaşandığı şehirde savaş cephelerinde sükunet sağlandı.

"Temas noktalarında gözlemciler konuşlanacak"

Taraflar arasındaki arabulucu heyetin başkanı Muhammed Abdullah Mirkaşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaş cephelerinde sabahtan bu yana sessizliğin hakim olduğunu belirterek, bugünden itibaren ateşkesin denetlenmesi için taraflar arasındaki temas noktalarında gözlemcilerin konuşlanacağını ifade etti.

Ateşkesin, geçici başkent Aden ile ülkenin güneydeki illeri bağlayan ana yolun sabah 06:00 ile akşam 18:00 arasında trafiğe açılmasını da kapsadığını hatırlatan Mirkaşi, sabahtan bu yana yolun da açık olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, 24 Haziran'da kapsamlı ateşkes için Ebyen'e gözlemciler göndermesinden sonra dün tarafların ateşkese vardığı duyurulmuştu.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan'ın, GGK'nın isyanını sona erdirmek için yürüttüğü çalışmanın başarılı olması adına Yemen ordusuna Ebyen'de ateşkese uyma talimatı vermişti.

Yemen'in geçici başkenti Aden'in doğusunda yer alan Ebyen kenti, Aden'in yanı sıra stratejik Sokotra Adası ile güneydeki diğer bazı bölgeleri ele geçiren ve güney kesimin doğusuna ilerlemek isteyen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)  destekli GGK unsurları ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden hükümete bağlı güçler arasında haftalardır yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oluyordu.

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