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Dünya

Dünyanın tek yüzer nükleer güç santrali faaliyete hazır

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından, dünyanın tek yüzer nükleer güç santrali "Akademik Lomonosov"un iki reaktörünün faaliyete başlamaya hazır olduğu bildirildi.

Firdevs Yüksel   | 25.04.2019
Dünyanın tek yüzer nükleer güç santrali faaliyete hazır

Ankara

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından, dünyanın tek yüzer nükleer güç santrali "Akademik Lomonosov"un iki reaktörünün faaliyete başlamaya hazır olduğu bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, santralin iki reaktöründe testlerin tamamlandığı ve ticari faaliyete hazır olduğu belirtildi.

Santralde üretilecek elektriğin yerel şebekeye iletilmesi ve şehrin ısıtılmasını sağlayan altyapının da yıl sonuna kadar tamamlanmasının planladığı ifade edilen açıklamada, mühendislik çalışmalarının planlamalar dahilinde devam ettiği ve Akademik Lomonosov'un iki reaktörünün ticari faaliyete başlamaya hazır olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom'a bağlı Rosenergoatom AŞ'nin Genel Müdürü Andrei Petrov, yüzer nükleer güç santralinin işletme ruhsatının temmuzda verileceğini ifade etti.

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