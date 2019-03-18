Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.19
Dolar
5.47
BIST 100
103,304.00
Altın
1,303.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Dünyanın en pahalı güvercini satıldı

Belçika'da yapılan açık artırmada bir güvercin 1 milyon 252 bin avroya alıcı buldu.

Ata Ufuk Şeker   | 18.03.2019
Dünyanın en pahalı güvercini satıldı

Brüksel

Belçika'da düzenlenen açık artırmada 1 milyon 252 bin avroya dünyanın en pahalı güvercini satıldı.

Yerel basına göre, internet üzerinden yapılan müzayedede Armando adında erkek bir Flaman güvercini 1 milyon 252 bin avroya alıcı buldu.

Uzun mesafe yarışlarında şampiyonluğu bulunan 5 yaşındaki posta güvercini, bir Çinli tarafından alındı.

Çinli alıcı güvercini yarıştırmayacak

Alıcının dünyanın en pahalı güvercinini yarıştırmayacağı ve damızlık olarak kullanacağı belirtildi.

Belçika'da 2017 yılında yapılan açık artırmada bir posta güvercini 400 bin avro satılmıştı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika’nın imtiyazlı terör örgütü: PKK
Türkiye, Sudan için neden önemli?
Ruhani'nin Bağdad ziyaretinin şifreleri
Lübnan'da yeni kabine ve oluşan yeni dengeler
İran’ın DEAŞ sonrası Irak’ta yeni hedefi ekonomik nüfuz