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Dünya

Dünyada 2022'de 5,3 milyar cep telefonunun çöpe atılacağı tahmin ediliyor

Uluslararası Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) Forumu, bu yıl 5,3 milyar cep telefonunun geri dönüştürülmeden çöpe atılacağını tahmin ediyor.

Mehmet Alaca   | 14.10.2022
Dünyada 2022'de 5,3 milyar cep telefonunun çöpe atılacağı tahmin ediliyor

Ankara

BBC'de yer alan habere göre, küresel ticaret verileri "e-atık" kaynaklı çevresel sorunun artan boyutuna işaret ediyor.

Araştırmalar, pek çok insanın eski telefonlarını geri dönüşümle değerlendirmek yerine elinde tuttuğunu gösteriyor, dünya genelinde 16 milyar cep telefonunun olduğu sanılıyor.

WEEE'nin yürüttüğü araştırmaya göre, bu yıl 5,3 milyar cep telefonunun geri dönüştürülmeden çöpe atılacağı tahmin ediliyor.

Çamaşır ve tost makinelerinden tablet bilgisayarlara ve küresel konumlandırma sistemi (GPS) cihazlarına kadar çeşitli elektrikli ve elektronik atık "dağının" 2030'a kadar yılda 74 milyon ton artacağı öngörülüyor.

İngiltere'de 5,63 milyar sterlin değerinde milyonlarca kullanılmamış ancak çalışan elektrikli eşyanın evlerde istiflendiği belirtiliyor.

E-atıkların yüzde 17'si geri dönüştürülüyor

WEEE'den Magdalena Charytanowicz, "Bu cihazlar, yeni elektronik cihazların veya rüzgar türbinleri, elektrikli araba pilleri veya güneş panelleri gibi diğer ekipmanların üretiminde kullanılabilecek pek çok değerli kaynak sunuyor." diyerek, geri dönüşümün düşük karbonlu toplum hedefine erişim açısından önemli olduğunu söyledi.

Dünya genelinde e-atıkların yüzde 17'den biraz fazlası düzgün biçimde geri dönüştürülürken Birleşmiş Milletlerin (BM) hedefi bunu 2023 yılında yüzde 30'a çıkarmak.

WEEE Genel Müdürü Pascal Leroy, geri dönüşümü kolaylaştırmak için süpermarketlerde toplama kutuları sağlamak, yenileri teslim edildiğinde küçük kırık aletleri almak ve küçük e-atıkları iade etmek için posta kutuları kurmak gibi teşviklerin sağlanması gerektiğini kaydetti.

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