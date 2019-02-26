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Dünya

Dünya vatandaşlarından Erdoğan'a doğum günü sürprizi

Dünyadaki pek çok ülkenin vatandaşı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Aynur Ekiz  | 26.02.2019
Dünya vatandaşlarından Erdoğan'a doğum günü sürprizi

Ankara

Dünyadaki pek çok ülkenin vatandaşı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutlayan çeşitli ülkelerden vatandaşların görüntülerinin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Altun, "Milletine adanmışlığın, yılmadan mücadelenin adı; mazlumların sesi, bir dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan. Ömrüne bereket Recep Tayyip Erdoğan." ifadelerini kullandı.

İngiltere'den Gürcistan'a, Moritanya'dan Somali ve Senegal'e kadar pek çok ülke vatandaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgilerini, "Ömrüne bereket Tayyip Amca", "Doğum günün kutlu olsun Tayyip Dede", "Seni Seviyoruz Tayyip Dede" sözleriyle iletti.

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