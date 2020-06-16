Euro
7.72
Dolar
6.83
BIST 100
111,424.80
Altın
1,722.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Dünya Ticaret Örgütü paneli: Korsan maç yayınlarının arkasında Suudi Arabistan var

Dünya Ticaret Örgütü, korsan maç yayını yapan beoutQ platformunun arkasında Suudi Arabistan'ın olduğunu, bu ülkenin uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildirdi.

Bayram Altuğ   | 16.06.2020
Dünya Ticaret Örgütü paneli: Korsan maç yayınlarının arkasında Suudi Arabistan var

Cenevre

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), korsan maç yayını yapan beoutQ platformunun arkasında Suudi Arabistan'ın olduğunu, bu ülkenin uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildirdi.

DTÖ'nün Anlaşmazlıkların Halli Anlaşması çerçevesinde Katar'ın talebi üzerine kurulan panelin hazırladığı raporda, Katar'ın korsan maç yayınlarına ilişkin başvurusu haklı bulundu.

130 sayfalık raporda, Suudi Arabistan'ın ise özellikle korsan yayınlara müsaade ettiği ve buna olanak tanıdığına dair iddialar kanıtlandı.

DTÖ kaynaklarına göre Suudi Arabistan, Katar'la yaşadığı siyasi sorun nedeniyle güvenlik endişelerini gerekçe göstererek, panelin davayı görme yetkisi olmadığını iddia etti.

Panel ise Suudi Arabistan'ın "güvenlik istisnasına" başvurmasını anlamakla birlikte, Katar'ın iddialarını ele almaya yetkisi olduğunu bildirdi.

Panel, ardından Katar'ın "beoutQ platformunun korsan yayın yaptığı ve Suudi Arabistan'da hukuk yoluna başvurulmasının engellendiğini ve böylelikle korsan yayınlara karşı önlem alınmadığı" yönündeki iddialarını inceledi.

Katar'ın bu iddiaları kanıtladığına kanaat getiren DTÖ paneli, bu ülkeyi haklı buldu.

Panelin raporunda, Suudi Arabistan'ın özellikle "Ticaretle İlgili Fikri Mülkiyet Anlaşması'nı" ihlal ettiği vurgulanarak, "Bu olgusal bulgulara dayanarak, DTÖ, açıkça ve bariz bir biçimde Suudi Arabistan'ın uluslararası antlaşma yükümlülüğü de dahil olmak üzere uluslararası hukuku tamamen ihlal ettiğine hükmetti." ifadesine yer verildi.

Böylece panel, beoutQ ile Suudi Arabistan devleti arasında doğrudan bir bağlantı kurmuş oldu.

Katar'ın haklılığı tescillendi

Kararın işlerlik kazanması için DTÖ temyiz organında onaylanması gerekiyor. Fakat, ABD'nin 2017 başından beri görev süresi dolan üyelerin yerine atamaları engellemesinden dolayı 11 Aralık'ta üye sayısı 1'e düşen temyiz organı işlevsiz halde.

Bu nedenle temyiz organı yeniden işlerlik kazanana kadar söz konusu karar fiilen onaylanamayacak. Ancak uzmanlar, kararın Katar'ın haklılığına ilişkin siyasi söylemine destek veriyor olması açısından önemli olduğunu vurguluyor.

Korsan yayın yapan beoutQ için "Arabistan merkezli" iddiası ortaya atılmıştı

beIN Media Group'a ait bir internet sitesinde, merkezi Suudi Arabistan'da bulunan korsan yayın platformu beoutQ'nun faaliyetlerini yine merkezi uydu sağlayıcısı Arabsat aracılığıyla yürüttüğü belirtilmişti.

Sitede, 2017 yılında piyasaya çıkan beoutQ'nun şimdiye kadar milyarlarca dolar değerinde spor ve eğlence içeriğini yasa dışı olarak yayımladığı iddia edilmişti.

Sitede ayrıca Suudi Arabistan'ın beIN Media Group'tan gelen bütün itirazlara karşı mahkeme yolunu kapattığı da vurgulanmıştı.

Katar ablukaya alınmıştı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaları, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin suçlamalarını reddederek, uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini bildirmişti.

Kuveyt, Körfez krizinin tarafları arasında ara buluculuk için çaba sarf etse de henüz ilişkilerde normalleşme konusunda bir sonuç elde edilemedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pekin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 'alarm' seviyesi yükseldi
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 405'e yükseldi
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1052'ye yükseldi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 118 bini geçti
Yalova'da maske takma zorunluluğu getirildi

Benzer haberler

UEFA'dan DTÖ'nün Suudi Arabistan'ı suçlu bulduğu 'korsan yayın' raporuna destek

UEFA'dan DTÖ'nün Suudi Arabistan'ı suçlu bulduğu 'korsan yayın' raporuna destek

Dünya Ticaret Örgütü paneli: Korsan maç yayınlarının arkasında Suudi Arabistan var

Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1052'ye yükseldi

Koalisyon güçleri Husilere ait İHA ve balistik füzeleri etkisiz hale getirdi

Koalisyon güçleri Husilere ait İHA ve balistik füzeleri etkisiz hale getirdi
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 893'e yükseldi

Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 893'e yükseldi
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 857'ye yükseldi

Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 857'ye yükseldi