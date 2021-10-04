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Dünya

Dünya Ticaret Örgütü küresel ticarette 2021-2022 büyüme tahminini yükseltti

Küresel GSYH büyüme tahmini bu yıl için yüzde 5,3'e, 2022 için de yüzde 4,1'e çıkarıldı.

Bahattin Gönültaş   | 04.10.2021
Dünya Ticaret Örgütü küresel ticarette 2021-2022 büyüme tahminini yükseltti

Berlin

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küresel mal ticaretine ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 10,8'e, gelecek yıl için de yüzde 4,7'ye çıkardı.

DTÖ, küresel ticaretin görünümüne ilişkin ekim ayı raporunu yayımladı.

Raporda, küresel mal ticaretine ilişkin büyüme tahmininin, ekonomik faaliyetlerin yılın yarısında ivme kazanmasıyla 2021 için 2,8 puanlık artışla yüzde 10,8'e çıkarıldığı, 2022 için de yüzde 4'ten yüzde 4,7'ye yükseltildiği bildirildi.

Kovid-19 salgını ve tedarik zinciri sorunlarından kaynaklanan aşağı yönlü riskler konusunda uyarıların yer aldığı raporda, "Yarı iletken kıtlığı ve limanlardaki iş yoğunluğu gibi arz yönlü sorunlar, tedarik zincirlerini zorlayabilir ve belirli alanlarda ticaret üzerinde baskı oluşturabilir. Ancak bunların küresel arzlar üzerinde büyük etkileri olması pek olası değildir. En büyük aşağı yönlü riskler Kovid-19'dan kaynaklanmaktadır." denildi.

Raporda, DTÖ'nün, küresel GSYH büyüme tahminini ise bu yıl için yüzde 5,1'den yüzde 5,3'e, 2022 için de yüzde 3,8'den yüzde 4,1'e çıkardığı bildirildi.

DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, rapora ilişkin değerlendirmesinde, küresel ticaretin Kovid-19'la mücadelede kritik bir araç olduğunu belirterek, "Bu güçlü büyüme, ticaretin küresel ekonomik toparlanmayı desteklemede ne kadar önemli olduğunu altını çizerek gösteriyor." ifadesini kullandı.

Kovid-19'a karşı aşılara adaletsiz erişimin bölgeler arasındaki ekonomik farklılıkları artırdığını vurgulayan Iweala, "Aşı adaletsizliğinin devam etmesine ne kadar uzun süre izin verilirse Kovid-19'un daha da tehlikeli varyantlarının ortaya çıkma şansı o kadar artar ve bugüne kadar sağlık ve ekonomideki kazanımlar baltalanır." değerlendirmesinde bulundu.

Iweala, daha hızlı aşı üretimi ve aşının adil dağıtımı çağrısında bulundu.

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