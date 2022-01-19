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Dünya, Spor

Dünya Ralli Şampiyonası heyecanı başlıyor

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2022 sezonu, yarın Monako'da gerçekleştirilecek Monte Carlo Rallisi'yle başlayacak.

Doğa Kırmızıoğlu   | 19.01.2022
Dünya Ralli Şampiyonası heyecanı başlıyor

Ankara

Dünyanın en önemli otomobil yarışları arasında gösterilen organizasyon, bu yıl 50. kez yapılacak. 13 etaptan oluşan ralliye Avrupa, Afrika, Okyanusya ve Asya kıtaları ev sahipliği yapacak.

Monte Carlo Rallisi'yle başlayacak organizasyon, 13 Kasım'da Japonya Rallisi'yle sona erecek. Monako'nun ev sahipliği yapacağı ve yarın başlayacak sezonun ilk rallisi ise 23 Ocak Pazar günü tamamlanacak.

Fransız pilotlar ralliye damga vurdu

Organizasyonda iki Fransız pilot Sebastien Loeb ile Sebastien Ogier, özellikle 2000'li yıllarda elde ettikleri dereceleriyle rakiplerinin önüne çıkıyor.

Bu yıl M-Sport Ford takımıyla anlaşan Loeb, 9 şampiyonlukla (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) turnuvanın en başarılı pilotlu konumunda.

Son 9 sezonun 8'ini (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021) zirvede tamamlayan Toyota Gazoo pilotu Ogier ise bu yıl olası bir şampiyonluk durumunda Loeb'in rekoruna ortak olacak.

Sezon öncesi emeklilik kararı alan Ogier'in yardımcı pilotu Fransız Julien Ingrassia'nın yerini ise yine aynı ülkeden Benjamin Veillas devralacak.

Hibrit motorlar ilk kez kullanılacak

Bu yıl ilk kez kullanılacak hibrit motorlu araçlar, şampiyonanın çevre kirliliğine karşı aldığı önlemler arasında en önemli konu başlığı olarak dikkati çekiyor.

Yarışlarda kullanılacak yeni hibrit sistemli araçlar, 1600cc turbo ateşlemeli motorlarda 520 beygire kadar güç üretebilecek.

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