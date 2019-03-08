Dünya Kadınlar Günü'nde başörtülü kadınlara ırkçı müdahale
Fransa'da aşırı sağcı Beziers Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte başörtülü kadınların stant açmasını yasakladı.
Paris
Fransa’da Beziers Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte stant açmak isteyen başörtülü kadınlara ırkçı müdahalede bulundu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kentte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte başörtülü kadınların stant açmasının yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, etkinlikte başörtülü kadınların yer almasının kabul edilemez ve Fransa'nın değerlerine aykırı olduğu savunuldu.
Irkçılık ve İslamofobi Gözlemevi'nden (ORIW) yapılan yazılı açıklamada, belediyenin kararına tepki gösterildi.
Açıklamada, Fransız medyası ve toplumunda belirtilenin aksine Müslüman kadınların başörtüsünü kendi özgür iradesiyle taktığı vurgulandı.
Ülkede yaşayan Fransızlar, bu skandal ve insan özgürlüğüne aykırı kararı onaylamadıklarını göstermeye davet edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.