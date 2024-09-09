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Dünya

Dünya Gıda Programı: Gazze’de, 2,2 milyon kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail’in halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin hala acil gıda ve geçim yardımına ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Bekir Aydoğan  | 09.09.2024 - Güncelleme : 09.09.2024
Dünya Gıda Programı: Gazze’de, 2,2 milyon kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor

İstanbul

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Biriminin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de, 2,2 milyon insanın hala acil gıda ve geçim yardımına ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Paylaşımda, İsrail’in "tahliye emirlerinin" de WFP’nin yardım ulaştırma çabalarını engellediği ve yardım ihtiyaçlarının arttığına dikkat çekilerek, “(Gazze’de) Ateşkes gerekiyor.” ifadelerine yer verildi.

Gıda Krizine Karşı Küresel Ağ'ın hazırladığı Küresel Gıda Krizi Raporu'nda, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin, Küresel Gıda Krizleri Raporu tarihindeki "en şiddetli gıda krizi çeken yer" olarak kalmaya devam ettiği belirtilmişti.

BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri de İsrail'i, 12. ayına giren Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında, Filistinlilere karşı "açlık kampanyası" yürütmekle suçlayarak, Gazze'deki Filistinlilerin, Aralık 2023 itibarıyla kıtlık ve felaket düzeyinde açlık çeken dünya nüfusunun yüzde 80'ini oluşturduğunu vurgulamıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 40 bin 972 Filistinli öldü, 94 bin 761 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor

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