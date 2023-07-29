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Dünya

Dünya Gıda Programı, finansman yetersizliğinden dolayı Yemen'deki çalışmalarını askıya alıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), finansman yetersizliği nedeniyle Yemen'de "yetersiz beslenmeyi önleme programını" askıya alacağını duyurdu.

Ekrem Biçeroğlu  | 29.07.2023 - Güncelleme : 29.07.2023
Dünya Gıda Programı, finansman yetersizliğinden dolayı Yemen'deki çalışmalarını askıya alıyor

İstanbul

Dünya Gıda Programı'nın yayımladığı raporda, kararın Yemen'de yetersiz beslenen 2,4 milyon kişiyi etkileyeceği belirtildi.

Raporda, ciddi finansman açığı nedeniyle bu ülkede yetersiz beslenmeyi önlemeye yönelik müdahalelerin gelecek ay itibarıyla durdurulacağı kaydedildi.

Azalan mevcut kaynakların ise daha tehlikeli vakalarda kullanılacağı vurgulanan raporda, gelecek 6 aylık plan için gereken finansmanın bir milyar dolar olarak tahmin edildiği aktarıldı.

Bu miktarın ise şu ana kadar ancak yüzde 28'inin toplandığı ifade edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 27 Şubat'ta yaptığı açıklamada Yemen'deki savunmasız insanları desteklemek için 4,3 milyar dolar yardım çağrısında bulunmuştu.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle yaşanan insani kriz, her geçen gün daha da büyüyor.

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