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Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 3 milyon 900 bini geçti.

Emre Aytekin   | 08.05.2020
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyonu geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 3 milyon 900 bini geçti.

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