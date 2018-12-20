Dünya genelinde 53 gazeteci öldürüldü

NEW YORK

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 1 Ocak ile 14 Aralık arasında dünya genelinde 53 gazetecinin öldürüldüğünü ve yaptığı haber nedeniyle öldürülen gazeteci sayısının da bir önceki yıla göre neredeyse 2 kat arttığını bildirdi.

New York merkezli örgütün yıllık raporunda, 1 Ocak ve 14 Aralık arasında dünya genelinde en az 53 gazetecinin öldürüldüğü ifade edildi.

Önceki yıla göre öldürülen gazeteci sayısının yaklaşık iki kat arttığı belirtilen raporda, ölen basın mensuplarından 34'ünün yaptığı haber nedeniyle hedef alındığı vurgulandı.

Raporda, söz konusu dönemde 11 gazeteci çatışma ortasında ya da çapraz ateşte kalarak yaşamını yitirirken, 8 gazeteci de şiddet eylemlerine dönüşen protestoları izlemek gibi tehlikeli görevler esnasında hayatını kaybetti.

Aşırılıkçıların gazetecileri hedef alan saldırılarını arttırdığı vurgulanan raporda, bu yıl en fazla gazetecinin Afganistan'da öldürüldüğü bilgisi yer aldı.

Öldürülen gazeteci sayısının Afganistan'da 13, Suriye'de 9, Meksika'da 4, Yemen'de 3, Brezilya'da 2 olduğu bilgisine yer verilen raporda, Irak'ta 2012'den bu yana ilk kez öldürülen gazeteci tespit edilmediğinin altı çizildi.

Raporda ayrıca Gazze Şeridi'ndeki protestoları izleyen 2 Filistinli gazetecinin İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldüğü anımsatıldı.

Diğer yandan, Slovakya'da yolsuzluk iddialarıyla ilgili haberler yapan 27 yaşındaki araştırmacı Jan Kuciak'ın da vurularak öldürüldüğüne dikkati çekilen raporda, ABD'nin Annapolis kentinde faaliyet gösteren yerel gazete Capital Gazette'nin haber merkezine 28 Temmuz'da düzenlenen silahlı saldırıda, 4 gazeteci ve bir pazarlama elemanının öldürüldüğü ifade edildi. Bu olay, ABD tarihinde medyayı hedef alan en ölümcül saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti.

En tehlikeli mesleğin canlı yayın muhabirliği olduğu ve öldürülen gazetecilerden çoğunun siyaset alanında haberler yaptığı vurgulanan raporda, 3 Rus gazetecinin, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kimliği belirsiz kişilerce öldürüldükleri bilgisi paylaşıldı.

Raporda, Kolombiya'da 2, Hindistan'da 4, Libya, Somali ve Pakistan'da da birer gazetecinin yaptığı haber nedeniyle öldürülen gazeteciler arasında yer aldığı ifade edildi.

Bu yıl öldürülen gazeteci sayısının son 3 yılın en yükseği olduğu belirtilen raporda, CPJ'nin bu yıl içinde öldürülen diğer 23 gazeteciyle ilgili araştırmalarını sürdürdüğü ancak şimdiye kadar bu vakaların gazetecilikle ilişkili olup olmadığının teyit edilemediği bildirildi.

Muhabir: Zehra Ulucak