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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Dünya Ekonomik Forumu, Rusya ile bütün ilişkilerini dondurdu

Dünyaca tanınmış iş insanları ve siyasetçileri bir araya getiren Dünya Ekonomi Forumu (WEF), Ukrayna'ya saldırılarından ötürü Rusya ile bütün ilişkilerini dondurma kararı aldı.

Ömer Faruk Yıldız   | 11.03.2022
Dünya Ekonomik Forumu, Rusya ile bütün ilişkilerini dondurdu

Cenevre

İsviçre merkezli WEF'ten yapılan yazılı açıklamada, alınan kararla birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, forumun bütün etkinliklerine katılımının yasaklandığı bildirildi.

Buna karşın forumun, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaların bitmesi durumunda taraflar arası arabulucu rolü oynayabileceği kaydedildi.

Politiko gazetesine demeç veren WEF'in sözcüsü Amanda Russo, "Yaptırıma uğrayan hiçbir kimseyle ilişki içinde olmayacağız ve Rus varlıklarıyla ilişkilerimizi dondurduk." açıklamasında bulundu.

Putin ve eski Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev 2007'den 2021'e kadar WEF zirvesinde 5 defa ağırlanmıştı.

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