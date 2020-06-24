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Dünya

Dünya Bankasından Somali'ye 55 milyon dolar hibe

Dünya Bankası, Somali'ye Uluslararası Kalkınma Yardımı (IDA) programı kapsamında 55 milyon dolar hibe verilmesini onayladığını duyurdu.

Tufan Aktaş   | 24.06.2020
Dünya Bankasından Somali'ye 55 milyon dolar hibe

İstanbul

Dünya Bankası, Somali'ye Uluslararası Kalkınma Yardımı (IDA) programı kapsamında 55 milyon dolar hibe verilmesini onayladığını duyurdu.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, ek mali desteğin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) küresel etkilerinin azaltılmasına ve hükümetin reform programını sürdürmesine yardımcı olacağı belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Somali Maliye Bakanı Abdirahman Beileh, yeniden gözden geçirilen bütçenin salgın nedeniyle geliri azalan yerel idarelere ve yoksul hanelere maddi desteği artırmayı amaçladığına işaret ederek, ek mali paketin 2020'de yüzde 29'luk gelir daralmasıyla karşılaşan hükümetin boşluğunu dolduracağını kaydetti.

Gelişmiş ülkelerin kredi alacaklarını koordine eden Paris Kulübü, nisan ayında, Somali’nin yaklaşık 1,4 milyar dolarlık borcunu silmişti.

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