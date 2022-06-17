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Dünya

Dünya Bankası'ndan Somali'ye 100 milyon dolarlık kredi desteği

Dünya Bankası'nın kuraklık ve ekonomik sorunlarla mücadele eden Somali'ye 100 milyon dolarlık kredi desteği vereceği bildirildi.

Gökhan Kavak   | 17.06.2022
Dünya Bankası'ndan Somali'ye 100 milyon dolarlık kredi desteği

Mogadişu

Dünya Bankası Somali Direktörü Kristina Svensson, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada kredi desteği ile ilgili bilgi verdi.

Dünya Bankası'nın Somali'ye 100 milyon dolarlık kredi desteği verme kararı aldığını aktaran Svensson, gelecek bir yıl içinde verilmesi planlanan kredi desteğinin hükümetin öncelikleri için kullanılacağını belirtti.

Dünya Bankası 2020'de Somali'ye 55 milyon dolarlık destek sağlamıştı.

Somali'de 1990'dan bu yana iklim değişikliği nedeniyle sel ve kuraklık gibi 30'dan fazla doğal afet yaşandı.

Somali hükûmeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Somali'deki insani kriz için uluslararası topluma acil yardım çağrısı yapmıştı.

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