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Dünya

Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi başladı

"Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" temasıyla düzenlenen ve yapay zekanın ana gündem maddeleri arasında yer aldığı 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi (WGS 2025) başladı.

Nuran Erkul Kaya  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi başladı

Dubai

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen zirveye, yaklaşık 30 devlet başkanı ve liderin yanı sıra 140 hükümetin delegasyonu, küresel teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımı bekleniyor.

BAE Kabine İşleri Bakanı ve WGS Başkanı Muhammed El Gergavi, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, dünyada 2000'den beri yaşanan çatışmalar, insani kriz, ekonomik zorluklar ve teknolojik gelişmelere dikkati çekti.

Son 25 yılda dünyada 2 milyon insanın savaşlar ve çatışmalar nedeniyle hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 120 milyon insanın yerinden edildiğini söyleyen El Gergavi, "25 yıl önce dünya nükleer savaşlardan korkuyordu. Bugün en büyük endişemiz, siber savaşlar." dedi.

El Gergavi, geçmişteki hatalardan ders alınmadığı sürece başarısızlığın süreceğini belirterek, "İnsanlık, şu anda tamamen farklı bir dönüm noktasında ve yeni bir döneme giriyor. Geleceği şekillendirmek bizim elimizde." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası çabalar yeterli değil"

Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Klaus Schwab da dünyanın sanayi çağından "akıllı çağa" ilerlediğini dile getirerek, "Sanayi çağından akıllı çağa çok büyük bir hızda geçiyoruz ve bu hız, daha önce dünyada yaşanan dönüşümlere göre çok farklı. Herkes yapay zekayı konuşuyor. Yapay zekada sadece son 3 yılda yaşanan değişime baktığımızda bu hızı görüyoruz." diye konuştu.

Bu çağda "bilgi, veri ve akıllı öngörülerin" önemli olduğuna işaret eden Schwab, hükümetlerin bu değişim ve dönüşümü kolaylaştırması ve ihtiyaç duyulan altyapıyı sağlaması gerektiğini söyledi.

Schwab, hükümetlerin bir diğer görevinin de bu çağda ihtiyaç duyulan yeteneklerin geliştirilmesini sağlamak olduğunu ifade ederek, "Eğitim bu noktada kilit önemde. Hükümetler birlikte çalışmalı ve bu yeni teknolojiler için gerekli politikaları oluşturmalı. Mevcut uluslararası çabalar yeterli değil." değerlendirmesinde bulundu.

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