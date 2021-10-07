Dolar
8.87
Euro
10.25
Altın
1,758.35
ETH/USDT
3,590.40
BTC/USDT
54,030.00
BIST 100
1,396.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Norveç Milli Futbol Takımı, Türkiye maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştiriyor
logo
Dünya

DSÖ'den aşı üreticilerine patent hakkından feragat çağrısı

Ömer Faruk Yıldız   | 07.10.2021
DSÖ'den aşı üreticilerine patent hakkından feragat çağrısı

Cenevre

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarının hızlanması için aşı üreten ülke ve firmalara patent hakkından feragat etme çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, küresel çapta Kovid-19 aşılamalarındaki eşitsizliğe dair değerlendirmelerde bulundu.

Gelişmiş ve üst orta gelirli ülkelerde şimdiye kadar üretilen aşı dozlarının yüzde 75'inin uygulandığını belirten Ghebreyesus, düşük gelirli ülkelere ulaşan doz oranının, dünyadaki doz miktarının yüzde birinin yarısından bile az olduğuna vurgu yaparak, "Afrika'da aşılarını tamamlayanların sayısı yüzde 5'in bile altında." dedi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün eylül sonuna kadar tüm ülkelerin nüfusunun yüzde 10'unun aşılanması hedefini hatırlattı ve "Şimdiye kadar 58 ülke bu hedefi gerçekleştirebildi." diye konuştu.

DSÖ'nün, bu yıl sonuna kadar tüm ülke nüfuslarının yüzde 40'ının, 2022 ortasına kadar ise yüzde 70'inin aşılanmasını hedeflediğini belirten Ghebreyesus, "Bu hedefin gerçekleşmesi için en az 11 milyar doz aşı gerekecektir. Söz konusu hedefe ulaşabilmek için yeterli aşı tedarikleri bulunmaktadır. Önemli olan, bu dozların adil bir şekilde dağıtılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, aşı dağılımı ve uygulamasında eşitliğin, küresel bağışıklık, dünya ekonomilerinin yeniden açılması ve yeni Kovid-19 varyantlarının ortaya çıkmasında taşıdığı öneme vurgu yaptı.

BM ve DSÖ, patent hakkı feragatini desteklemektedir

Kovid-19 aşılamalarının hızlandırılması ve aşılamada adaletin sağlanması için aşı üreticilerinden patent hakkı feragati talep eden Ghebreyesus, şu ifadeleri kullandı:

"Salgınla birlikte eşi benzeri görülmemiş zamanlardan geçiyoruz. Patent hakkı feragatini şimdi kullanmayacaksak ne zaman kullanacağız? Bence aşı üreticisi firmalar ve ülkeler bu soruyu kendilerine sormalıdır. Biz hiçbir ülkeyi veya firmayı zorlayamayız, fakat bu soruyu yineleyerek kendilerini sorgulamalarını sağlayabiliriz. Bundan önce patent hakkı feragatini savunmayan ülkelere neden feragat etmediklerini sorduğumuzda, bunun bir faydası olmayacağı görüşünü savundular. Biz de buna karşın kendilerine, 'Faydası olmayacağını düşünmek yerine neden denemiyorsunuz?' sorusunu sorduk."

Ghebreyesus, patent hakkı feragatinin dünyada aşı arzını artıracağını ve teknoloji paylaşımı sayesinde yerel aşı üretiminin teşvik edilerek aşı dağılımının kolaylaşacağı görüşünü savundu.

Salgınla mücadele için her yöntemin kullanılması gerektiğinin altını çizen Ghebreyesus, "Birleşmiş Milletler ve DSÖ, pandeminin kontrol altına alınmasını sağlamak için patent hakkı feragati dahil diğer her türlü fikri desteklemektedir." dedi.

Ghebreyesus, aşı üreticisi firmaları patent hakkı feragatine sevk edebilmek için hükümetlere, üretici firmalara teşvik ödeme çağrısında bulundu.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), mayıs ayında, Hindistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bazı üye ülkelerin Kovid-19 salgınının tedavisi, teşhisi ve yayılmasının önlenmesi için aşı üreticilerinin patent hakkından vazgeçmesine yönelik talebini görüşmeyi kabul etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte 2 bin 416 kişi hayatını kaybetti
AİHM Fransa'daki 'sağlık ruhsatı' için yapılan 18 bin başvurunun incelenmesini reddetti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den gençlere aşı uyarısı
Bilim yuvası üniversiteler Kovid-19 salgınına aşılamayla kalkan oldu
DSÖ, Kuzey Kore'ye Kovid-19 tıbbi malzemeleri sağlamak için çalışıyor

Benzer haberler

DSÖ'den aşı üreticilerine patent hakkından feragat çağrısı

DSÖ'den aşı üreticilerine patent hakkından feragat çağrısı

TBMM Başkanı Şentop'tan insanı merkeze alan yaklaşımın benimsenmesi çağrısı

ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte 2 bin 416 kişi hayatını kaybetti

AİHM Fransa'daki 'sağlık ruhsatı' için yapılan 18 bin başvurunun incelenmesini reddetti

AİHM Fransa'daki 'sağlık ruhsatı' için yapılan 18 bin başvurunun incelenmesini reddetti
DSÖ, Kuzey Kore'ye Kovid-19 tıbbi malzemeleri sağlamak için çalışıyor

DSÖ, Kuzey Kore'ye Kovid-19 tıbbi malzemeleri sağlamak için çalışıyor
İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 24'e yükseldi

İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 24'e yükseldi