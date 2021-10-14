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Dünya

DSÖ'den Afrika'daki Kovid-19 vaka sayısının 59 milyon olabileceği tahmini

Tufan Aktaş   | 14.10.2021
DSÖ'den Afrika'daki Kovid-19 vaka sayısının 59 milyon olabileceği tahmini

İstanbul

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasındaki her 7 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasından 6'sının tespit edilemediğini, gerçek vaka sayısının 59 milyon olduğunun tahmin edildiğini açıkladı.

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, haftalık olağan basın toplantısında, Kovid-19 ölüm oranlarına bakılarak yapılan hesaplamalarda gerçek vaka sayısının farklı olduğunun görüldüğünü söyledi.

Şimdiye kadar 8,5 milyon vaka kaydedilmesine rağmen gerçek rakamın 59 milyon olduğunun tahmin edildiğini dile getiren Moeti, "Analizimiz her 7 vakadan sadece 1'inin tespit edilebildiğini ortaya koyuyor." dedi.

DSÖ'nün bu kapsamda daha çok test yapılmasına ağırlık vereceğini ve bunun hızlı izolasyonla hayatların kurtarılmasına yardımcı olacağını belirtti.

Moeti ayrıca, zengin ve çoğu nüfuslarının 3'te 2'sini aşılamış ülkelerin ellerindeki aşıyı ölü sayısının 215 bini bulduğu Afrika ülkeleriyle paylaşmasını istedi.

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