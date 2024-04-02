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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

DSÖ Sözcüsü Harris: Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde vahim bir durum yaşanıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, İsrail ordusunun Gazze kentinde baskın düzenlediği ve tamamen yıkarak çekildiği Şifa Hastanesi'nde vahim bir durumun yaşandığını ifade etti.

Muhammet İkbal Arslan  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
DSÖ Sözcüsü Harris: Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde vahim bir durum yaşanıyor

Cenevre

Harris, AA muhabirinin, "İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi'nden çekildiğini duyurdu. Hastane yaklaşık iki hafta kuşatma altında kaldı. Şu an tamamen yıkılmış ve işlevsiz durumda. Buranın bir 'ölüm evine' dönüştürüldüğü ve etrafta çürüyen cesetler olduğu belirtiliyor. Hastane ve çevresindeki son durum nedir, ekipleriniz ulaşabildi mi? Bir ordunun, bir hastaneyi bu hale getirmesi sizce ne anlam ifade ediyor?" sorusunu yazılı yanıtladı.

DSÖ'nün bugün bir ekibini Şifa Hastanesi'ne göndermeyi planladığını ancak bunun için henüz onay gelmediğini belirten Harris, DSÖ'nün misyonlarının erişiminin birçoğunun reddedildiğini kaydetti

Harris, şunları söyledi:

"Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde vahim bir durum yaşanıyor. Şifa Hastanesi Müdür Vekili Marwaan Abu Saadah, kompleksteki binalarının çoğunun tamamen yıkıldığını ve yakıldığını aktardı. Saadah, 'Bir daha Şifa Hastanesi'nde bu şekilde çalışmak mümkün değil. Hastane sonsuza kadar yok oldu.' ifadelerini de kullandı."

Hastanelerin savaş alanı olarak kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Harris, hastalar ve sağlık çalışanlarının korunması gerektiğinin altını çizdi.

Harris, "Gazze halkının hayatını ve sağlığını korumanın tek yolu, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin ateşkes çağrısı yapan kararının uygulanması ve çatışmaların derhal durdurulmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Şifa Hastanesi'nde İsrail baskınından geriye yıkım ve katliam kaldı

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi'ne 18 Mart'ın ilk saatlerinde baskın düzenlemiş ve Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.

Gazze'deki hükümet, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinde 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü, 900'den fazlasını alıkoyduğunu ve 1050 evi yıktığını duyurmuştu.

İsrail ordusu ise 2 hafta süren baskında 200 Filistinliyi öldürdüğünü, 500'den fazlasını alıkoyduğunu ileri sürmüştü.

İsrail ordusu, dün, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi ile çevresinden çekildiğini duyurmuştu.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesi'nin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını yaktığını, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini belirtmişti.

İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi Şifa Hastanesi'ne tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.

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