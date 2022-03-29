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Dünya

DSÖ, Somali için acil yardım çağrısı yaptı

Dünya Sağlık Örgütü, Somali'deki insani kriz için uluslararası topluma acil yardım çağrısı yaptı.

Gökhan Kavak   | 29.03.2022
DSÖ, Somali için acil yardım çağrısı yaptı

İstanbul

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Somali'deki insani durumun ciddi seviyelere ulaştığını belirtti.

Ghebreyesus, Somali'nin içinde bulunduğu vahim durumun ciddi seviyelere ulaştığına dikkati çekerek uluslararası camiaya yardım çağrısı yaptı.

Afrika kıtasının doğusunda 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık dalgası, yaklaşık 13 milyon kişiyi açlığa mahkum etti.

2019'da çöl çekirgelerinin istilası sonrası tarımsal üretimin gerilediği ve gıda krizinin başladığı bölgede peş peşe 3 yağmur döneminde de yağışların beklenenin çok altında gerçekleşmesi yeni gıda krizini tetikledi.

Somali hükûmeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

BM verilerine göre, 2020'nin sonlarından bu yana mevsimsel yağışların üçüncü kez yeterli miktarda alınamadığı ülkede milyonlarca kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Somali'de 1990'dan bu yana iklim değişikliği nedeniyle sel ve kuraklık gibi 30'dan fazla doğal afet yaşandı.

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