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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

DSÖ: Sağlık hizmetlerine saldırı, uluslararası hukukun ihlalidir

Ömer Faruk Yıldız   | 02.03.2022
DSÖ: Sağlık hizmetlerine saldırı, uluslararası hukukun ihlalidir

Geneve

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında hastaneleri hedef aldığı iddialarını, "Sağlık hizmetlerine saldırı, uluslararası insan hakları hukukunun ihlalidir." şeklinde değerlendirdi.

Basın toplantısında konuşan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Ukrayna'da bazı sağlık binalarının zarar gördüğü iddialarına değindi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün Ukrayna'da süregelen insani krizden ötürü endişe duyduğunu belirterek, geçen haftaki çatışmalarda hastanelerin hedef alındığına dair örgüte raporların ulaştığını kaydetti.

DSÖ'nün an itibarıyla söz konusu raporları incelediği bilgisini paylaşan Ghebreyesus, "Sağlık hizmetlerinin tarafsızlığı ve kutsallığı başta olmak üzere sağlık çalışanları, sağlık tesisleri, hastalar ve sağlık hizmetine erişim korunmalıdır." şeklinde konuştu.

Ghebreyesus, isim vermeden Ukrayna-Rusya savaşına değinerek, "Sağlık hizmetlerine saldırı, uluslararası insan hakları hukukunun ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki saldırılardan ötürü ülkeyi terk eden sığınmacılara sağlık hizmeti sağlamak için DSÖ'nün ilk yardım konvoyunun yarın Polonya'ya ulaşacağı bilgisini veren Ghebreyesus, "Bölgedeki insani yardım çalışanlarının ihtiyaç sahibi kişilere güvenli ve daimi erişim sağlayabilmesi için güvenlik koridoru oluşturulmalıdır." dedi.

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında yaptığı konuşmada, Ukrayna'da sağlık çalışanları ve hastanelerin hedef alınmaması çağrısında bulunmuştu.


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