Dolar
18.59
Euro
18.00
Altın
1,668.81
ETH/USDT
1,297.00
BTC/USDT
19,105.00
BIST 100
3,517.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

DSÖ: Küresel maymun çiçeği vakaları 70 binin üzerinde

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde 70 binin üzerinde maymun çiçeği vakası bulunduğunu bildirdi.

Ömer Faruk Yıldız   | 12.10.2022
DSÖ: Küresel maymun çiçeği vakaları 70 binin üzerinde

Cenevre

Örgütün Cenevre merkezindeki basın toplantısında konuşan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, maymun çiçeği, kolera ve Kovid-19 salgınlarına dair son durumu değerlendirdi.

Ghebreyesus, Haiti'deki kolera salgınından endişe duyduklarını vurgulayarak, "Vakaların dörtte birini 5 yaş altı çocuklar oluşturuyor. Ülkedeki durum hızla eviriliyor. Bundan önce ve şimdi tespit edilenlerin dışında bilinmeyen enfeksiyonlar var." ifadesini kullandı.

DSÖ'nün kolera takibinde Haiti hükümetine yardımcı olduğu bilgisini veren Ghebreyesus, "Salgının etkili olduğu bölgelerin güvenliksiz olması, bu bölgelerden örnek alma ve laboratuvar incelemesi yaparak vaka doğrulamamızı zorlaştırıyor." diye konuştu.

Ghebreyesus, ülkedeki yakıt sıkıntısının da sağlık çalışanları ve tesislerinin kolerayla mücadelesini olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Amerika kıtasında artıyor

Maymun çiçeğine değinen Ghebreyesus, "Şimdiye kadar DSÖ'ye 70 binin üzerinde maymun çiçeği vakası ve 26 can kaybı bildirildi." dedi.

Ghebreyesus, küresel maymun çiçeği vakalarında düşüşün sürdüğünü fakat Amerika kıtası bölgesindeki çok sayıda ülkede vakaların artmakta olduğunun altını çizdi.

Maymun çiçeğinin de Kovid-19 gibi "küresel acil durum" olmayı sürdürdüğünü hatırlatan Ghebreyesus, ülkelere test ve takip kapasitelerini artırma çağrısında bulundu.

Acil Durum Komitesi, Kovid-19 gündemiyle toplanacak

Ghebreyesus, DSÖ Acil Durum Komitesinin yarın Kovid-19 üzerine toplanacağını duyurarak, "33 ay önce salgını küresel acil durum ilan ettiğimiz günden daha iyi bir zamandayız. Bu acil durumu her ülkede bitirebilecek araçlarımız var fakat salgın hala bitmiş değil. Daha yapılacak çok iş var." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD Senatosundaki F-16 tasarısına ilişkin değerlendirme
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Eczanelerin ilaçlardan aldığı kar payının yükseltilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de
Akdeniz Sahil Yolu'nda bu yıl 3 tünel ve 1 viyadük açılacak
Su çekilmesi yaşanan İznik Gölü'ndeki batık bazilika kıyıyla birleşti

Benzer haberler

DSÖ: Küresel maymun çiçeği vakaları 70 binin üzerinde

DSÖ: Küresel maymun çiçeği vakaları 70 binin üzerinde

DSÖ: Haiti'de 224 şüpheli kolera vakası bulunuyor

DSÖ: Suriye'de 10 binin üzerinde kolera vakası görüldü

Avrupa'da maymun çiçeği vakalarının sayısı 24 bini geçti

Avrupa'da maymun çiçeği vakalarının sayısı 24 bini geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet