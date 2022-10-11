DSÖ: Haiti'de 224 şüpheli kolera vakası bulunuyor
Dünya Sağlık Örgütü, 3 yıl sonra kolera virüsünün yeniden etki göstermeye başladığı Haiti'de 224 şüpheli vaka bulunduğunu açıkladı.
Cenevre
Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisindeki haftalık basın toplantısında konuşan DSÖ Sözcüsü Dr. Margaret Harris, Haiti'deki kolera salgınına dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Harris, Haiti makamlarının DSÖ ile paylaştığı verilere göre, 9 Ekim itibarıyla ülke genelinde 32 kolera vakasının doğrulandığını aktardı.
Ülkede, 224 kişiye kolera mikrobu bulaştığından şüphelenildiğini belirten Harris, 16 kişinin ise kolera nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Harris, DSÖ'nün dünya genelinde kolera salgınlarından endişe duyduğunu kaydederek, aşı eksikliği ve bazı ülkelerde salgına imkan tanıyan iklim şartlarının, üzerinde durulması gereken konular olduğuna dikkati çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.