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Dünya

DSÖ: Haiti'de 224 şüpheli kolera vakası bulunuyor

Dünya Sağlık Örgütü, 3 yıl sonra kolera virüsünün yeniden etki göstermeye başladığı Haiti'de 224 şüpheli vaka bulunduğunu açıkladı.

Ömer Faruk Yıldız   | 11.10.2022
DSÖ: Haiti'de 224 şüpheli kolera vakası bulunuyor

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisindeki haftalık basın toplantısında konuşan DSÖ Sözcüsü Dr. Margaret Harris, Haiti'deki kolera salgınına dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Harris, Haiti makamlarının DSÖ ile paylaştığı verilere göre, 9 Ekim itibarıyla ülke genelinde 32 kolera vakasının doğrulandığını aktardı.

Ülkede, 224 kişiye kolera mikrobu bulaştığından şüphelenildiğini belirten Harris, 16 kişinin ise kolera nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Harris, DSÖ'nün dünya genelinde kolera salgınlarından endişe duyduğunu kaydederek, aşı eksikliği ve bazı ülkelerde salgına imkan tanıyan iklim şartlarının, üzerinde durulması gereken konular olduğuna dikkati çekti.

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