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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

DSÖ: Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde yaşananlar karşısında "dehşete kapıldık"

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, İsrail güçlerinin 12 Aralık'ta baskın düzenlediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin son birkaç gün içinde etkileyici bir şekilde tahrip edilmesi karşısında dehşete kapıldıklarını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
DSÖ: Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde yaşananlar karşısında "dehşete kapıldık"

Cenevre

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail güçlerinin 12 Aralık'ta baskın düzenlediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin son birkaç gün içinde etkileyici bir şekilde tahrip edilmesi, hastanenin işlevsiz hale getirilmesi ve en az 8 hastanın ölümüyle sonuçlanan olaylar karşısında dehşete kapıldıklarını bildirdi.

Ghebreyesus, X sosyal medya hesabından Kemal Advan Hastanesi'nde yaşananlara ilişkin paylaşımda bulundu.

"Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinin son birkaç gün içinde etkileyici bir şekilde tahrip edilmesi, hastanenin işlevsiz hale getirilmesi ve en az 8 hastanın ölümüyle sonuçlanması karşısında dehşete kapıldık." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, çok sayıda sağlık çalışanının gözaltına alındığının bildirildiğini belirtti.

DSÖ ve ortaklarının, gözaltına alınan bu kişilerin durumları hakkında acilen bilgi talep ettiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Ambulansların tesise ulaşamaması nedeniyle birçok hastanın, sağlığı ve güvenliği açısından büyük bir risk altında kalarak kendilerini tahliye etmek zorunda kaldıklarını öğrendik. Ölen hastalardan birçoğu, 9 yaşında bir çocuk da dahil, yeterli sağlık bakımının olmaması nedeniyle yaşamını yitirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Hastane binasında barındığı bildirilen yerinden edilmiş kişilerin sağlık durumundan son derece endişeli olduklarına da değinen Ghebreyesus, paylaşımında "Gazze'nin sağlık sistemi zaten çökmüştü ve asgari düzeyde çalışan bir hastanenin daha kaybedilmesi sağlık sistemine ciddi bir darbe oldu. Hastanelere, sağlık personeline ve hastalara yönelik saldırılar sona ermeli. Şimdi ateşkes." ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'ne 12 Aralık'ta baskın düzenlemiş, 90 kişiyi alıkoyarak çekildiğini duyurmuştu.

İsrail askerlerinin çekilmesinin ardından hastaneye giren Filistinli gazeteci Enes eş-Şerif, X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Onlarca yerinden edilmiş kişi, hasta ve yaralı henüz hayatta iken diri diri toprağa gömüldü." ifadesini kullanmıştı.

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