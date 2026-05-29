DOSYA: Küresel Medyada Filistinliler Küresel ana akım medya, İsrail'in işgal, savaş suçu ve ağır insan hakları ihlallerini perdeleyen yayınlar yaptı.

Filistin'deki işgal, katliam ve soykırımı "güvenlik", "operasyon" ve "terörle mücadele" gibi söylemlerle perdeleyen küresel medya, soykırım propagandasının parçası haline geldi.

Anadolu Ajansı'nın "Küresel Medyada Filistinliler" başlıklı dosya haberlerinde, küresel ana akım medyada Filistinlilerin nasıl temsil edildiği incelendi.

Kavramlar, İsrail lehine çarpıtıldı

Küresel ana akım medya, İsrail'in işgal, savaş suçu ve ağır insan hakları ihlallerini "işgal", "saldırı", "etnik temizlik" ve "soykırım" gibi hukuki karşılığı olan kavramlarla ifade etmek yerine, "operasyon", "savunma", "kontrol altına alma", "güvenlik önlemi" ve "terörle mücadele" gibi çarpıtılan ve kamuoyunu yanıltan söylemlerle aktardı.

Filistinliler "insandışı" gösterildi

Küresel ana akım medya, İsrail'in savaş suçlarını çoğu zaman görünmez kılarak meşrulaştırırken, işgale ve etnik temizlik politikalarına karşı çıkan Filistinlileri "terörist", "şiddet yanlısı" ve "tehdit" anlatılarıyla "insandışı"laştırdı.

İsrail "mağdur"laştırıldı

İsrail yönetimleri, yıllardır "kurban" rolünü etkili biçimde kullanarak uluslararası siyasette ayrıcalıklı bir konum elde ederken, bu imajın güçlenmesinde medya belirleyici rol oynadı.

Ana akım medya kuruluşları, İsrail'i sürekli "tehdit altında yaşayan" bir aktör olarak sunarken, İsrail'in saldırılarını çoğu zaman "savunma" ve "terörle mücadele" çerçevesinde aktardı.

Ana akım medya, soykırımın suç ortağı oldu

Filistin'de binlerce masum insanın ölümüne yol açan işgal, savaş suçu ve soykırım için rıza üreten küresel ana akım medya, kullandığı dil ve kurduğu anlatılarla İsrail propagandasının taşıyıcısı haline gelerek bu suçun ortağı oldu.