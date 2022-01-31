Donbas'ta gönüllüler Ukrayna ordusuna kamuflaj ağı örerek yardım ediyor
Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta Kramatorsk şehrinde gönüllüler Ukrayna ordusuna kamuflaj ağı örerek destek veriyor.
Kramatorsk
Kramatorsk, 2014'te bir süre Rusya yanlısı ayrılıkçıların eline geçse de akabinde Ukrayna ordusu şehirde tekrar kontrolü sağladı.
Ukrayna askerlerine gönüllü olarak destek veren "Razom Do Peremogi" (Hep Birlikte Zafere) derneği üyeleri, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Emekli tasarım mühendisi Nadejda Kalinçinkova (70), 8 Ağustos 2014'ten bu yana merkezin faaliyette olduğunu aktardı.
Askeri kamuflaj ağı başta olmak üzere, Ukrayna ordusu askerleri için yastık ve çorap dikip cepheye gönderdiklerini kaydeden Kalinçinkonva, "2018'in ortasına kadar her gün tatil yapmaksızın çalıştık, şimdi ise sadece bir gün tatil yapıyoruz. Neden? Çünkü askerlerimizin tatili yok, bu yüzden biz de tatil yapmıyoruz, elimizden ne gelirse yapıyoruz." diye konuştu.
Kalinçinkova, yaklaşık 30 kişilik bir grupları olduklarını belirterek, emeklilerin merkezin çekirdeğini oluşturduğunu, daha gençlerinse çalıştıkları için hafta sonu faaliyetlere katıldıklarını anlattı.
Bölge esnafının yardımı ve kendi ürettikleri el işlerini satıp finansmanlarını sağladıklarına dikkati çeken Kalinçinkova, "Fabrikaların artan tekstil parçalarını getiriyorlar, hangi renkler olduğunu söylüyoruz ve getiriyorlar. Doğa renkleri ve kış için beyaz kullanıyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık 67 bin metrekare ağ ördük." dedi.
Son dönemde artan gerginliğe ilişkin Kalinçinkova, "İlk günden beri her gün savaşı yaşıyoruz. Tüm işimiz askerler için ağ yapmak. Ülkemizi saldıranlara karşı koruyanlar için çalışıyoruz. Rusya ülkemize saldırdı. Slav halkı misafirliğe giderken pasta götürür ama onlar bize silahla geldi." şeklinde konuştu.
Kalinçinkova, diplomatlar ve siyasetçilerin sorunu çözmek için elinden geleni yapacağı umudunu dile getirerek, ama gerekirse ordunun ayrılıkçıları geri püskürtebileceğini belirtti.
Ülkesi için zafer temennisinde bulunan Kalinçinkova, zaferin her zaman diplomatik yollardan olmayabileceğini vurguladı.
"Ülkemizin geleceği için çalışıyoruz"
Muravlova Oksana da cepheye gidemeseler de cephe gerisinden ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.
Oksana, dernek içinde 7 farklı dini mezhebe mensup kişi olduğuna dikkati çekerek, "Ülkemizin geleceği için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Savaş öncesi üniversitede Ukrayna dili ve edebiyatı öğretmenliği yaptığını aktaran Oksana, Ukrayna'yı desteklemeleri nedeniyle 2014'te Yasinuvata şehrindeki evlerinden ayrılıkçılar tarafından atıldıklarını söyledi.
Oksana, dernekteki çoğu gönüllünün de kendileri gibi ayrılıkçılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanlardan oluştuğunu sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.