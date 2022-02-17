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Dünya

Donbas'ta artan ateşkes ihlalleri nedeniyle taraflar birbirini suçladı

Ukrayna’nın doğusunda Donbas bölgesindeki temas hattında Kiev yönetimi ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar ateşkes ihlallerinden birbirini sorumlu tuttu.

Ali Cura   | 17.02.2022
Donbas'ta artan ateşkes ihlalleri nedeniyle taraflar birbirini suçladı

Moskova

Ateşkesi Koordinasyon ve Kontrol Ortak Merkezinden sözde Donetsk ve Lugansk Cumhuriyetleri temsilcilerinin yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun, 2 saat boyunca Donetsk ve Lugansk bölgelerinde 9 yerleşim yerini bombaladığı savunuldu.

Sabah saatlerindeki olayda 120 milimetre ve 82 milimetre kalibreli top mermileri, farklı tiplerde bomba ve silahların kullanıldığı kaydedilen açıklamada, ayrılıkçıların kontrolündeki Kominternovo, Oktyabr, Novolaspa, Petrovskoe, Veselenkoe, Donetskiy, Zolotoe-5, Nijnee Lozovoe, Sokolniki yerleşim yerlerine saldırıların gerçekleştirilği bildirildi.

Ayrılıkçıların sosyal medya kaynaklarına göre, Ukrayna ordusuna karşı cevap olarak Kiev yönetiminin kontrolündeki pozisyonlara ateş açıldığı belirtilirken, temas hattında sakin durumun bozulduğuna dikkat çekildi.

Ayrılıkçılar, durumun kayıt altına alınması için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlem misyonuna çağrıda bulundu.

Rus basınına konuşan kaynaklar, Ukrayna ordusunun atışları sonucunda Donbas bölgesinde ayrılıkçıların kontrolündeki yerlerde ölen ve yaralanan olmadığını aktarırken, bazı kaynaklar da ölü ve yaralı tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ukrayna ordusu top mermisi isabet alan kreşin fotoğraflarını paylaştı

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından bombalanmış bir kreşin fotoğraflarıyla açıklama yaptı.

Rusya yanlısı ayrılıkçıların, Kiev yönetiminin kontrolündeki Stanitsa Luganska yerleşim yerini bombaladığı belirtilen açıklamada, “Teröristlerin ağır top atışları sonucunda mermiler çocuk yuvası binasına düştü. İlk belirlemelere göre 2 sivil yaralandı.” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca sivillerin sığınaklara tahliye edildiği, bombalama sonucunda yerleşim yerinde altyapının hasar gördüğü ve kentin yarısının elektriksiz kaldığı aktarıldı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Stantsiya Luganska yerleşim yerinin bombalandığı ve bir çocuk yuvasına mermi isabet ettiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna sınırlarından ‘askerlerini geri çekmesi’ hakkında dünyanın bilmesi gereken tek şey bu." ifadeleri kullanıldı.



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