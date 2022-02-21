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Dünya

Donbas'ta 2 Ukrayna askeri ve 1 sivil öldürüldü

Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askeri ve 1 sivilin öldüğü, 4 askerin de yaralandığı bildirildi.

Talha Yavuz   | 21.02.2022
Donbas'ta 2 Ukrayna askeri ve 1 sivil öldürüldü

Kiev

Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların ateşi sonucu Zaytseve'de 2 Ukrayna askerinin öldüğü ve 3'ünün yaralandığı belirtildi. Vodyane bölgesinde de bir askerin yaralandığı aktarıldı.

Ayrıca, Donetsk Bölgesel Yönetim Başkanı Pavel Kirilenko, Novoluganske'de bir sivilin ayrılıkçıların ateşiyle öldüğünü açıkladı.

Donbas krizi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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