Euro
6.66
Dolar
6.15
BIST 100
114,789.20
Altın
1,683.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Doğu Afrika ülkeleri serbest dolaşım görüşmelerine başladı

Sudan’da, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi üyesi ülkelerin serbest dolaşım toplantıları başladı.

Ömer Erdem   | 25.02.2020
Doğu Afrika ülkeleri serbest dolaşım görüşmelerine başladı

Hartum

Sudan’da, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) üyesi ülkelerin serbest dolaşım toplantıları başladı.

Sudan resmi haber ajansının haberine göre, İçişleri Bakanı Et-Turayfi İdris, perşembeye kadar sürecek toplantıların açılışında yaptığı konuşmada, görüşmelerin ve protokoller imzalanmasının gelecekteki bölgesel entegrasyon yolunda atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.

İdris, imzalanacak protokollerin, Doğu Afrika'da 8 ülkenin meydana getirdiği IGAD üyesi vatandaşlar üzerindeki dolaşım kısıtlamalarını kaldıracağını belirterek, ülkesinin bölge halklarının çıkarına entegrasyon ve bölgesel ticaretin desteklenmesi için çalıştığını kaydetti.

Bölgesel entegrasyonun sağlanmasında son yıllarda önemli rol oynayan IGAD'a Güney Sudan, Cibuti, Uganda, Eritre, Etiyopya, Kenya, Somali ve Sudan üye bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sahada ve masada İdlib denklemi
İran’da meclis seçimleri sonrası meşruiyet krizi derinleşiyor
ABD-Taliban mutabakatı ve bölgeye yönelik etkileri
Merkez bankaları politikalarına 'koronavirüs' ayarı
Avrupa'da yeni bin yılın vizyonu aşırı sağ ve İslam karşıtlığı ile şekilleniyor

Benzer haberler

Doğu Afrika ülkeleri serbest dolaşım görüşmelerine başladı

Doğu Afrika ülkeleri serbest dolaşım görüşmelerine başladı

Sudan Halk Kongresi Partisi'nden Muhammed Dahlan'a suçlama

İHH İnsani Yardım Vakfı Sudan'da yaptırdığı 3 camiyi ibadete açtı

Merkel'den Sudan'a destek: Ortaklara ihtiyacınız var ve Almanya ortak olmak istiyor

Merkel'den Sudan'a destek: Ortaklara ihtiyacınız var ve Almanya ortak olmak istiyor
Etiyopya'daki Hedasi Barajı'nın dolumu konusunda anlaşma sağlandı

Etiyopya'daki Hedasi Barajı'nın dolumu konusunda anlaşma sağlandı
Devrik Sudan lideri Beşir’in avukatı: UCM’ye teslim kararı siyasi intikam

Devrik Sudan lideri Beşir’in avukatı: UCM’ye teslim kararı siyasi intikam