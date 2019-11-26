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Dünya

Dışişleri Bakanlığı: Depremde de Arnavutluk'un yanındayız

Türkiye, Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için ülkeye taziye dileklerini bildirdi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 26.11.2019
Dışişleri Bakanlığı: Depremde de Arnavutluk'un yanındayız

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu afet sonucu yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına ve Arnavutluk halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi, bu felakette de Arnavutluk'un yanındadır." ifadeleri yer aldı.

Türkiye'den bir arama kurtarma ve sağlık ekibinin, askeri uçakla Tiran'a intikal edeceği vurgulanan açıklamada, "Arnavutluk Hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olan Türkiye, ihtiyaç duyulabilecek her türlü yardımı yapmaya hazırdır." denildi.

Arnavutluk'ta 6,4 büyüklüğünde deprem

Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü ülkenin batısındaki Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıktaki depremin, yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve 6,4 büyüklüğünde olduğu kaydedilmişti.

Depremde 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Arnavutluk'a "geçmiş olsun" mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremden dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ülke Arnavutluk'ta meydana gelen deprem nedeniyle tüm Arnavutluk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak her zaman yardıma hazırız, yanlarındayız." ifadelerini kullandı.

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