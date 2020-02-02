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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko ve İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ile telefonda görüştü.

Ahmet Furkan Mercan   | 02.02.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko ve İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, her iki mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Söz konusu görüşmelerde, ele alınan konulara ilişkin bilgi verilmedi.

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