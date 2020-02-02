Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko ve İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ile telefonda görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko ve İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, her iki mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Söz konusu görüşmelerde, ele alınan konulara ilişkin bilgi verilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.