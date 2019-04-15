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Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı
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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Notre Dame' mesajı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına ilişkin, "Dünya Mirası’na ait bu mimari şaheserin tahrip olması tüm insanlık için büyük bir felaket." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Furkan Mercan   | 15.04.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Notre Dame' mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına ilişkin, "Dünya Mirası’na ait bu mimari şaheserin tahrip olması tüm insanlık için büyük bir felaket." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Paris’teki Notre Dame Katedrali’ndeki yangını büyük üzüntüyle izliyoruz. Dünya Mirası’na ait bu mimari şaheserin tahrip olması tüm insanlık için büyük bir felaket."

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