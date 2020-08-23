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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'diplomaside gönül selamı' paylaşımı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs dolayısıyla tokalaşma yerine elini göğsüne götürerek verdiği "gönül selamı"nın, yüz yüze yapılan diplomatik görüşmelerde yer bulmasına ilişkin video yayınladı.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 23.08.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'diplomaside gönül selamı' paylaşımı Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Basın Müşavirliğinin sosyal medya ekibince hazırlanan, son dönemdeki diplomasi trafiğini anlatan videoyu, "Gönül selamı ile tüm dünyayla gönülden gönüle bağ kurduk" notuyla Twitter'dan paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında 9 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarda bulunmuştu. Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüşmelerinin ardından tokalaşma yerine elini göğsüne götürerek "Korona" demesi üzerine Stoltenberg de elini göğsüne götürerek karşılık vermişti.

Bakan Çavuşoğlu'nun paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlama yönteminin Brüksel'de görülmesinin ardından tüm dünyada uygulanmaya başladığı vurgulandı.

Erdoğan'ın 18 Mart'ta dile getirdiği, "Salgın tehlikesi tamamen ortadan kalkana kadar sevgimizi yüreğimizle göstermekle ve dilimizle ifade etmekle yetineceğiz. Onun için, gönül selamı." sözlerinin bulunduğu videoda, son dönemde gerçekleştirilen diplomatik görüşmelerde gönül selamı veren yabancı cumhurbaşkanlarının, başbakan ve dışişleri bakanlarının görüntü ve fotoğrafları da yer aldı.


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