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Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu. Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu.
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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a 'Tek millet, tek yürek' mesajı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesine, Azerbaycan'ın desteğini göstermek amacıyla Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türk bayrağının yansıtıldığı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Zuhal Demirci   | 11.04.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a 'Tek millet, tek yürek' mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine, Azerbaycan'ın desteğini göstermek amacıyla Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türk bayrağının yansıtıldığı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bakü'nün sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi'nde Kovid-19'la ortak mücadele çerçevesinde, Türk bayrağı Azerbaycan bayrağıyla birlikte dalgalanıyor. Tek millet, tek yürek! Türkiye Bayrağı, Azerbaycan Bayrağı. Birlikte yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakü'deki Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türk bayrağı yansıtılmıştı

Başkent Bakü'nün yeni mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türk bayrağı yansıtılmıştı.

Türk bayrağının yanında Azerbaycan bayrağının da yer aldığı merkezden ayrıca Türk müzikleri de seslendirilmişti.

Merkezin dış cephesinde Türk bayrağı yansıtılmasını Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da izlemişti.

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