Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sierra Leoneli mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri Bakanı Tunis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri Bakanı Nabeela Tunis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile mevkidaşı Tunis, telefonda görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun Dışişleri Bakanı tayin ettiği Tunis'i yeni görevinden dolayı tebrik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.