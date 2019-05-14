Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.78
Dolar
6.03
BIST 100
87,532.21
Altın
1,296.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP'nin İBB Adayı İmamoğlu, Şirinevler Pazarında açıklamalarda bulunuyor CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sierra Leoneli mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri Bakanı Tunis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tevfik Durul   | 14.05.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sierra Leoneli mevkidaşıyla görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri Bakanı Nabeela Tunis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile mevkidaşı Tunis, telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun Dışişleri Bakanı tayin ettiği Tunis'i yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karabağ'da ateşkesin 25. yılı: Ateş kesildi mi?
Ramstein Üssü: Almanya'daki tartışılan 'Küçük Amerika'
GÖRÜŞ - CENTCOM'un Suriye'de teröre zemin hazırlayan politikaları
Küresel ekonomi politik ve Doğu Akdeniz’de enerji düğümü
Doğu Akdeniz enerji denklemi

Benzer haberler

Rusya'dan İdlib açıklaması

Rusya'dan İdlib açıklaması

Çavuşoğlu'ndan 'Ovaköy Sınır Kapısı ve IKBY ile ilişkilerde ilerleme' açıklaması

Bakan Çavuşoğlu: Irak ile 20 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak istiyoruz

Alanyasporlu Josef Sural için tören düzenlendi

Alanyasporlu Josef Sural için tören düzenlendi
Pompeo'dan Yemen'deki savaşta Suudi koalisyonuna destek

Pompeo'dan Yemen'deki savaşta Suudi koalisyonuna destek
'AB üyeliği hala Türkiye için stratejik hedef'

'AB üyeliği hala Türkiye için stratejik hedef'