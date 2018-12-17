Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Küresel Mülteci Mutabakatı'nın kabulü ile ilgili, "Bu mutabakat, mültecilerin sorunlarına kapsamlı bir çözüm bulmada önemli bir küresel adım." dedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Küresel Mülteci Mutabakatı'nın kabul edilmesinin ardından BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından BM Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe video mesaj gönderdi.

Küresel Mülteci Mutabakatı'nı destekleyen tüm ülkelere ve BM'ye teşekkür eden Çavuşoğlu, ''Bu mutabakat, mültecilerin sorunlarına kapsamlı bir çözüm bulmada önemli bir küresel adım.'' diye konuştu.

Çavuşoğlu, ''Ne yazık ki uluslararası toplum bugüne kadar mültecilere ve yerlerinden edilmiş kişilere yardım etme konusunda yeterince çaba sarf etmedi. Bu insanlar acı çekmeye devam ediyor ama acı onların kaderi olmamalı, barış içinde onurlu bir şekilde yaşayabilmeliler. Mültecilerin temel ihtiyaçlarını sağlamalı ve onlara eğitim, sağlık ve istihdam sunmalıyız. Mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin ve toplumların acilen desteklenmeye ihtiyacı var.'' ifadesini kullandı.

Özellikle eğitimin önemine vurgu yapan ve Türkiye'de eğitimin öncelikli bir alan olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, kayıp bir nesil olmaması ve mültecilerin çocuklarına daha iyi bir gelecek vaat edebilmesi için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu,''Küresel Mülteci Mutabakatı bir fırsat ve uluslararası toplum artık boş durmamalı. En kısa sürede harekete geçmeliyiz.'' dedi.

Mutabakatın kabul edilmesinin yeterli olmadığını, uygulanmasının daha büyük önem taşıdığını belirten Çavuşoğlu, tüm tarafların adil yük ve sorumluluk paylaşmasının zamanının geldiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, gelecek yıl düzenlenecek Küresel Mülteci Forumu'nda somut projeler ortaya koyulması gerektiğinin altını çizerek, 4 milyondan fazla yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan ve Suriyeliler için 33 milyar dolardan fazla para harcayan Türkiye'nin, hazırlık aşamasında olduğu gibi mülteci mutabakatının uygulanmasına da destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Mülteciler ve mültecilere ev sahipliği yapan ülkeler ile yük paylaşımının daha adil olmasını destekleyen, mülteci sorununu küresel boyutta ele alan Küresel Mülteci Mutabakatı bugün BM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 181 ülkenin destek verdiği mutabakata ABD ve Macaristan karşı çıktı.

Muhabir: Betül Yürük



