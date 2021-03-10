Euro
8.96
Dolar
7.52
BIST 100
1,564.94
Altın
1,722.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Kaynaklara göre, Çavuşoğlu ve Lavrov, Suriye konusunu ve yarın düzenlenecek Türkiye-Katar-Rusya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı hazırlıklarını ele aldı.

Muhammet Tarhan   | 10.03.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü Fotoğraf: Cem Özdel / AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, iki mevkidaş Katar'ın başkenti Doha'da yaklaşık yarım saat görüştü.

Kaynaklara göre, Çavuşoğlu ve Lavrov, Suriye konusunu ve yarın düzenlenecek Türkiye-Katar-Rusya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı hazırlıklarını ele aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Son hafta verileri tedbirli yaşam konusunda daha hassas davranmamız gerektiğine işaret ediyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 556 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 67 kişi hayatını kaybetti
ABD'de hala her 4 kişiden 1'i Kovid-19 aşısına karşı
Filistin'de Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu: Asya’nın tarihi parçası olarak Yeniden Asya Girişimini başlattık

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: FETÖ sadece bizim için değil Kırgızistan için de tehdittir

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev: Kırgızistan ile Türkiye dili bir dini bir iki kardeş ülkedir

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev: Kırgızistan ile Türkiye dili bir dini bir iki kardeş ülkedir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Özbekistan ve Türkmenistan ziyaretleri samimi, sonuç odaklı ve faydalı oldu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Özbekistan ve Türkmenistan ziyaretleri samimi, sonuç odaklı ve faydalı oldu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkmenistan'la enerji, ekonomik, ulaştırma ve lojistik gibi konuları hayata geçireceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkmenistan'la enerji, ekonomik, ulaştırma ve lojistik gibi konuları hayata geçireceğiz