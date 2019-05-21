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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Guatemala'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales tarafından kabul edildi.

Lokman İlhan   | 21.05.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Guatemala'da

Guatemala

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales tarafından kabul edildi.

Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Örgütü (SICA) Dışişleri Bakanları III. Siyasi Forumuna katılmak üzere Guatemala'ya gelen Çavuşoğlu, Devlet Başkanı Morales ile bir araya geldi.

Başkent Guatemala'daki Ulusal Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmeye, Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Jovel ve Türkiye'nin Guatemala Büyükelçisi Süleyman Gökçe de katıldı.

Görüşme, Guatemala hükümetinin resmi sosyal medya hesabından yayımlanan fotoğrafla duyuruldu.

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