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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erbil'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'taki temasları kapsamında başkent Bağdat ve Basra'nın ardından Erbil'e geldi.

Mazin Majeed Asaad Baqal   | 28.04.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erbil'de

Arbil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'taki temasları kapsamında başkent Bağdat ve Basra'nın ardından Erbil'e geldi.

Çavuşoğlu, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, IKBY Hükümet Sözcüsü Safin Dizayi ve Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ile diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun, Erbil'deki temasları kapsamında bugün IKBY Başbakanı Barzani, IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani, IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile Erbil'deki Türkmen siyasi temsilcilerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugün geldiği Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve Türkmen milletvekilleriyle bir araya gelmişti. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Basra'da Vali Esad el-İdani ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.

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