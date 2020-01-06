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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cezayir'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'e geldi.

Ahmet Furkan Mercan   | 06.01.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cezayir'de

Ankara

Başkent Cezayir'de Houari Boumediene Havalimanı'nda Bakan Çavuşoğlu'nu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ve yetkililer karşıladı.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-Cezayir ikili ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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