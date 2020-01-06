Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cezayir'de
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'e geldi.
Ankara
Başkent Cezayir'de Houari Boumediene Havalimanı'nda Bakan Çavuşoğlu'nu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ve yetkililer karşıladı.
Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-Cezayir ikili ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.