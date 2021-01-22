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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belçikalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki temasları kapsamında Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes ile bir araya geldi.

Ömer Tuğrul Çam   | 22.01.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belçikalı mevkidaşıyla görüştü

Brüksel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Egmont Sarayı'ndaki görüşmenin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, 2023 yılının Türkiye ile Belçika arasındaki diplomatik ilişkilerin 185. yılı olduğunu belirtti.

Belçika’da birlikte yaşama kültürünün sembolü olan Türk vatandaşlarıyla ilgili konuları Wilmes ile ele aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizin gölgelenmesine izin vermeyelim. AB ile ilişkilerimizde Belçika’nın desteğinden memnuniyet duyacağız." ifadesini kullandı.

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