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Dünya

Deyrizor'da halk terör örgütü PKK/YPG'yi protesto etti

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgelerde yaşayan Araplar, kötüleşen yaşam koşulları ve bölgede giderek yaygınlaşan yolsuzluğu protesto etti.

Eşref Musa, Ethem Emre Özcan   | 20.01.2023
Deyrizor'da halk terör örgütü PKK/YPG'yi protesto etti

Tel Abyad

Yerel kaynaklara göre, PKK/YPG'nin Deyrizor kırsalında kurduğu sözde belediye meclislerinin fırınları son dönemde un çalarak yolsuzluklarına bir yenisini ekledi.

Ekmek kalitesini de düşüren PKK/YPG'nin sözde meclisi bölge halkının tepkisini çekti.

Deyrizor kırsalındaki Havayic Busama ve el-Curzi köylerinde toplanan onlarca kişi, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde belediye meclislerinin fırınlarında yaşanan yolsuzluk olaylarını protesto etti.

Curzi köyündeki öfkeli halk, lastik yakarak yolları kapattı.

Havayic Busama köyündeki protestocular da "çocuklarımızın ekmeklerini bırakın", " ekmek haftada iki gün yetmez" ve "yolsuzlardan hesap sorulsun" yazılı dövizler taşıdı.

Petrol zengini bölgede kötüleşen yaşam şartlarını da protesto eden göstericiler, yolsuzluk yapanlardan hesap sorulmasını ve sözde belediye meclislerinin değiştirilmesini istedi.

Çoğunluğu Araplardan oluşan Deyrizor'un Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümü 2016'dan beri terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altında.

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