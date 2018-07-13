Deyrizor'a hava saldırısı: 35 ölü

DEYRİZOR /İDLİB

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyrizor kentindeki hava saldırısında 35 sivil yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Deyrizor'un DEAŞ'ın kontrolündeki Susa beldesine bağlı Sirb bölgesine dün gece yapılan hava saldırısında 35 sivil hayatını kaybederken en az 25 sivil yaralandı.

Esed rejimi medyası, söz konusu saldırıyı ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının düzenlediğini iddia etti.

Ülkenin doğusundaki DEAŞ unsurları, Irak sınırında Haseke ve Deyrizor illerinde kuşatmada kalan birbirinden kopuk iki bölgede varlık gösteriyor.

YPG/PKK, mayıs başında ABD ve Fransa'nın desteğiyle buradaki DEAŞ unsurlarına karşı operasyonu yeniden başlatmıştı. Örgüt henüz bir ilerleme kaydedemezken, DEAŞ kuvvetli biçimde karşılık veriyor.

AA'nın harita alan ölçümlerine göre, DEAŞ'ın işgal alanları ülke topraklarının yaklaşık yüzde 5'ine denk geliyor.

Muhabir: Mohamad Misto, Burak Karacaoğlu