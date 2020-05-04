Euro
7.68
Dolar
7.03
BIST 100
99,431.34
Altın
1,705.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Dera'da aşiret mensupları 9 rejim polisini öldürdü

Suriye'de 2011'deki halk ayaklanmasının fitilinin ateşlendiği Dera ilinde, aşiret mensupları karakol basarak 9 polisi öldürdü.

Mohamad Misto,Eşref Musa   | 04.05.2020
Dera'da aşiret mensupları 9 rejim polisini öldürdü

Dera/Ankara

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün Esed rejiminin ordusu Dera ilinin batısında eski iki muhalifi alıkoydu.

Bugün sabah saatlerinde iki eski muhalifin cesedi Dera'nın kuzeyinde bulunmasının üzerine söz konusu kişilerin mensup olduğu Subeyhi aşiretinden bir grup harekete geçti.

Öldürülenlerden birinin babasının başını çektiği grup, Dera'nın kuzeyinde Muzeyrib bölgesinde iç güvenlik birimine ait bir karakolu basarak 9 rejim polisini alıkoydu.

Aşiret üyeleri daha sonra öldürdükleri 9 polisin cesedini karakolun önüne bıraktı.

Bölgede gerginlik sürüyor.

Dera'daki son durum

Orta Doğu'daki "Arap Baharı" dalgasının Suriye'ye de sıçraması üzerine 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına, Beşşar Esed'e hitaben, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sende" yazmasıyla başlayan Suriye'deki halk ayaklanmasının fitili, Dera ilinde ateşlenmişti.

Rusya'nın ara buluculuğunda rejimin muhaliflerle Temmuz 2018'de yaptığı görüşmede, bölgede kalmak isteyenler uzlaşıya imza atarak ellerindeki ağır silahları rejim güçlerine teslim ederken, uzlaşmayı reddeden gruplar ise zorunlu göçle ülkenin kuzeyine gönderilmişti.

Dera'dan ayrılmayan eski muhalif gruplar, rejim birliklerinin girdiği Tafas, Dera el-Beled, Basra Şam gibi bölgelerde hafif ve orta silahlara sahip.

Anlaşma gereği kamu kurumlarına ait binalara rejim bayağı asılırken, söz konusu bölgelerde rejime ait sadece birer polis noktası bulunuyor.

Esed rejimi güçleri, Dera’yı tümüyle ele geçirdiğini ilan etse de kimliği belirsiz kişilerce suikast ve saldırı girişimlerine maruz kalıyor.

Dera merkez ve kırsalında rejimin askeri ve güvenlik noktalarını hedef alan bu saldırılarda aralarında üst düzey askeri subayların olduğu onlarca rejim unsuru öldü.

Bölge halkı ise rejimi anlaşmaya uyması için uyarırken, tutukluları serbest bırakması için de sık sık gösteriler düzenliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bağlantısızlar Hareketi liderlerinden Kovid-19'la mücadelede dayanışma mesajı
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 82'ye yükseldi
İtalya Kovid-19'la mücadelede 2. aşamaya geçti
Kovid-19 salgını Batı'yı daha ağır bir bilançoyla karşı karşıya bıraktı
KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı sona erdi

Benzer haberler

Dera'da aşiret mensupları 9 rejim polisini öldürdü

Dera'da aşiret mensupları 9 rejim polisini öldürdü

Suriyeli oligark Mahluf rejimin güvenlik bürokrasisine rest çekti

Suriye'deki iç savaşta 707 medya çalışanı öldürüldü

Esed rejimi Kovid-19'a rağmen keyfi tutuklamalarını sürdürüyor

Esed rejimi Kovid-19'a rağmen keyfi tutuklamalarını sürdürüyor
İçişleri Bakanlığından Suriyeli Rabii'ye yardım eli uzandı

İçişleri Bakanlığından Suriyeli Rabii'ye yardım eli uzandı
İHH İdlib’de her gün 2 bin 500 kişiye iftar veriyor

İHH İdlib’de her gün 2 bin 500 kişiye iftar veriyor