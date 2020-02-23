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Dünya

Demokratların Nevada ön seçimlerini Sanders kazandı

ABD'de başkanlık yarışı devam ederken, Nevada'da Demokratların ön seçiminde senatör Sanders rakiplerine fark atarak birinci oldu.

Hakan Çopur   | 23.02.2020
Demokratların Nevada ön seçimlerini Sanders kazandı

Washington

ABD'de 3 Şubat'ta başlayan ön seçim takviminde 3. sırada yer alan Nevada'da Demokrat aday adayları arasındaki yarışta sürpriz olmadı.

Anketlerde önde gözüken sol eğilimli tecrübeli Vermont Senatörü Bernie Sanders, Amerikan AP Haber Ajansının duyurduğu resmi olmayan sonuçlara göre oyların yaklaşık yüzde 46'sını kazanarak rahat bir şekilde ipi göğüsledi.

Oy sayım işlemleri devam ederken, Sanders'ı yaklaşık yüzde 23 ile eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ve yaklaşık yüzde 14'lük oranla eski belediye başkanı Pete Buttigieg takip etti.

Böylece tartışmalı Iowa seçimlerinde kıl payı Buttigieg'e kaybeden ve ardından New Hamsphire'da rahat kazanan Sanders, 3. eyalette de ön seçimleri kazanmış oldu.

"Trump'ı Teksas'ta yeneceğiz"

Seçim çalışmaları kapsamında Teksas'ta bulunan Sanders, burada Demokrat seçmenlerle düzenlediği mitingte sonuçları değerlendirdi.

Nevada'yı kazandıkları için çok mutlu olduğunu kaydeden ve kendini daha güvende hissettiğini söyleyen Sanders, "Kimseye söylemeyin ama Teksas'ı da kazanacağız. Bunu duyunca Trump'ın sinirleneceğini biliyorum ama onu burada, Teksas'ta yeneceğiz." yorumunu yaptı.

Nevada'daki kesin sonuçların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Cumhuriyetçilerde ise, partinin tek adayı konumundaki Başkan Donald Trump'a verilen desteğin bir göstergesi olarak Nevada'da yapılması beklenen ön seçimler iptal edilmişti.

Ön seçimler 3 Şubat'ta başladı

3 Şubat'ta Iowa'da yapılan tartışmalı ön seçimlerde Buttigieg Sanders'ı kıl payı geçerek birinci olmuş, 11 Şubat'ta yapılan New Hamsphire ön seçimlerini ise Sanders kazanmış, Buttigieg ikinci gelmişti.

ABD'de sıradaki ön seçimler 29 Şubat'ta Güney Carolina eyaletinde yapılacak.

Demokratlar açısından California, Teksas, Minnesota, Colorado, Kuzey Carolina ve Virginia'nın da aralarında bulunduğu 14 eyaleti kapsayan ön seçimlerin yapılacağı 3 Mart ise kritik tarih olarak görülüyor.

3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak olan isim 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

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