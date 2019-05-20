Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.75
Dolar
6.05
BIST 100
87,039.57
Altın
1,276.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Dedektörle 1,4 kilo altın buldu

Avustralya'nın batısında metal dedektörle keşfe çıkan bir kişi, 100 bin Avustralya doları değerinde olan bir kilo 400 gram ağırlığında altın keseği buldu.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 20.05.2019
Dedektörle 1,4 kilo altın buldu

Ankara

BBC'nin haberine göre, Avustralya'nın Kalgoorlie kentinde atripleks tarlalarında gezinen bir amatör, metal dedektörü sayesinde, toprağın altında 100 bin Avustralya doları (yaklaşık 419 bin TL) değerinde olan bir kilo 400 gram ağırlığında yumru şeklinde altın keşfetti. 

Bölgede altın avcılarına malzeme satan bir dükkanın sahibi olan Matt Cook, altının fotoğrafını internette paylaşırken "Dükkana girdi ve yüzünde büyük bir gülümsemeyle altın keseğini gösterdi. Bir paket sigaradan biraz büyük ama inanılmaz ağırdı." dedi.

Avustralya'nın altın madenciliğinin dörtte üçü, Kalgoorlie'de ve civarında yapılıyor.

Ülkede Anneler Günü'nde doğa yürüyüşüne çıkan bir ailenin kızı da yerde 624 gram ağırlığında altın keseği bulmuştu.

Victoria eyaletinde yaşayan ailenin bulduğu altın keseğinin değerinin yaklaşık 35 bin Avustralya doları (150 bin TL) olduğu açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Basra’dan Doğu Akdeniz’e stratejik hamleler: Savaş kapıda mı?
Yemen’de Hudeyde limanı düğümü
Körfez'de ABD sıcağı
Orta Doğu'daki gerilim petrol arzını tehlikeye sokabilir
Batı Asya'da küresel rekabetin odaklandığı topraklar: Belucistan

Benzer haberler

'Beyaz altının' tohumu toprakla buluştu

'Beyaz altının' tohumu toprakla buluştu

Altın hesapları 51 milyar lirayı aştı

Sümeyye Boyacı altın madalya kazandı

Milli atletler Litvanya'da madalya için yürüyecek

Milli atletler Litvanya'da madalya için yürüyecek
Pamuk üretiminde rekor beklentisi

Pamuk üretiminde rekor beklentisi

Altın Fırsat Kapısı: Meslek Liseleri

Altın Fırsat Kapısı: Meslek Liseleri