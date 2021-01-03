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Dünya

Danimarka'daki silahlı saldırıda bir Türk hayatını kaybetti

Danimarka'da, başkent Kopenhag'ın yaklaşık 40 kilometre kuzeyinde yer alan Hilleröd şehrinde, dün akşam meydana gelen silahlı saldırıda bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

Davut Çolak   | 03.01.2021
Danimarka'daki silahlı saldırıda bir Türk hayatını kaybetti

Kopenhak

Danimarka'da, Ekstra Bladet gazetesinin haberine göre, dün akşam saatlerinde, Türk vatandaşı 38 yaşındaki C.K. ile 21 yaşında olduğu öğrenilen yaralı bir kişi, kimlikleri açıklanmayan 2 kişi tarafından kaportasında kurşun izleri bulunan bir araçla Hilleröd'daki Kuzey Sjaelland hastanesine getirildi.

C.K, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaralı kişinin ise ameliyat edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

C.K'nin, NNV adlı çete mensubu olduğu ve daha önce suç örgütü Bandidos ile Brothas adlı sokak çetelerinde de yer aldığı iddia edildi.

Konya'nın Kulu ilçesi doğumlu olan C.K'nin, yaşları 1 ile 12 arasında değişen 5 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Kuzey Sjaelland polisi, muhtemel görgü tanıklarını iş birliğine çağırdı.

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